Delo: Polomija z brexitom (14. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Pri ukvarjanju z brezpotji brexita bi morali upoštevati, da so se za izstop iz EU odločili na Otoku in da ima odločitev posledice. To, kar so si najbolj navdušeni zagovorniki ločitve zamislili kot osvoboditev, s približevanjem dneva D postaja kaos. Skoraj nepredstavljivo je, da bi tak brexit lahko bil uspeh za kogarkoli, v Delu piše Peter Žerjavič.