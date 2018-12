Theresa May - vodja torijcev, ki se ji maje stolček zaradi dogovora o brexitu

pripravila Maja Cerkovnik

London, 12. decembra - Theresa May, ki se bo zaradi nezadovoljstva z dogovorom o brexitu z EU drevi morala soočiti z glasovanjem o nezaupnici v konservativni stranki, je druga britanska premierka po Margaret Thatcher. Od prevzema položaja vztraja, da bo uspešno izpeljala brexit, in prav ta obljuba bi jo lahko stala položaja vodje torijcev in posledično premierke.