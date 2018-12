Na levem bregu Ljubljanice vzdolž parka Muste nov prostor za sproščanje

Ljubljana, 12. decembra - Po vzpostavitvi družinskega parka Muste z igrali in javnim sadovnjakom so na Mestni občini Ljubljana vzdolž parka uredili še levi breg Ljubljanice. Krasi ga drevored s sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki. Nov javni prostor, namenjen sproščanju in različnim aktivnostim, ki ga dopolnjuje tudi plaža, je danes odprl ljubljanski župan Zoran Janković.