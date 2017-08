Nova zelena ljubljanska pridobitev bo družinski park Moste

Ljubljana, 17. avgusta - Ljubljana bo kmalu bogatejša za nov družinski park Moste. Je del obsežnega parka Muste, ki bo povezal Moste in Štepanjsko naselje na nasprotnih nabrežjih Ljubljanice, v okviru projekta pa je med drugim predviden še t. i. užitni park s čajnico na prostem, paviljonom in sprehajalnimi potmi. Oba dela parka bo povezal tudi nov most.