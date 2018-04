V Fužinah odprli nov družinski park Muste

Ljubljana, 13. aprila - Ljubljana je od danes bogatejša za novo zeleno površino, družinski park Muste med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem. Park predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v prestolnici, saj na hektar veliki zeleni površini družine, otroci in starejši lahko aktivno in kakovostno preživljajo prosti čas, je dejal ljubljanski župan Zoran Janković.