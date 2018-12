Jemenska vlada in uporniki na mirovnih pogovorih izmenjali imena 15.000 zapornikov

Stockholm, 11. decembra - Predstavniki jemenske vlade in hutijskih upornikov, ki se od četrtka na Švedskem udeležujejo mirovnih pogovorov o Jemnu, so danes napovedali množično izmenjavo zapornikov. Izmenjali so si tudi 15.000 njihovih imen, obe strani pa lahko seznam v prihodnjih dveh tednih še spremenita, so sporočili uporniki.