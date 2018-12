Združeni narodi opozarjajo na lakoto v Jemnu

New York, 11. decembra - Generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarne zadeve Mark Lowcock je po vrnitvi iz Jemna v New Yorku poročal, da se je v državi položaj dramatično poslabšal in da 250.000 ljudem grozi smrt zaradi lakote. Lačnih oziroma podhranjenih je skupaj 20 milijonov ljudi ali 70 odstotkov vsega prebivalstva.