Na Švedskem začetek mirovnih pogovorov o Jemnu pod okriljem ZN

Stockholm, 6. decembra - Posebni odposlanec Združenih narodov za Jemen Martin Griffiths je danes ob začetku mirovnih pogovorov pod okriljem ZN na Švedskem opozoril, da je to ključna priložnost za zagon mirovnega procesa. To je prvi poskus mirovnih pogajanj med jemensko vlado in uporniki po dveh letih, poročajo tuje tiskovne agencije.