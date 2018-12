Večer: V HSE načrtujejo uvoz premoga za Teš

Velenje/Šoštanj, 8. decembra - V HSE in v Premogovniku Velenje preigravajo možnost uporabe dodatnih premogov, da bi s tem znižali tveganje premajhnih količin lignita za optimalno proizvodnjo v Tešu, danes piše Večer. Premogovnik naj bi zaprli do leta 2030, v HSE pa so že izvedli analize uporabe dodatnih tujih premogov.