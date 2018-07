Premogovnik Velenje s težavami pri odkopu premoga

Velenje, 14. julija - Premogovnik Velenje, ki naj bi letos po načrtih odkopal 3,5 milijona ton premoga, se sooča s težavami pri odkopu. Do začetka junija je izkopal 100.000 ton manj premoga, kot je bilo predvideno. Knapi se namreč na enemu odkopu soočajo s težavami v odvozni progi, drobečo steno, posledično pa prihaja do zalaganja zruškov in uravnavanja sekcij.