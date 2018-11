Uprava Premogovnika Velenje o ukrepih na zborih delavcev

Velenje, 29. novembra - Uprava Premogovnika Velenje bo ukrepe glede racionalizacije poslovanja, ki so posledica izgube, ta naj bi letos po ocenah znašala 4,2 milijona evrov, predstavila na zborih delavcev. Socialni partnerji pa so z ukrepi že seznanjeni, so danes za STA povedali v premogovniku.