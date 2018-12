Na zasedanju Ovseja potrdili deklaracijo o varnosti v Sredozemlju

Milano, 7. decembra - V Milanu se je danes zaključilo 25. zasedanje ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki se ga je udeležil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar. Med drugim so sprejeli deklaracijo o varnosti in sodelovanju v Sredozemlju, so sporočili z MZZ.