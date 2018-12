Ladja Aquarius v Sredozemlju ne bo več reševala migrantov

Rim, 7. decembra - Ladja nevladnih organizacij Aquarius ne bo več izvajala reševalnih akcij migrantov v Sredozemskem morju, je danes sporočila mednarodna človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja (MSF). Za to, da je prisiljena končati reševalne akcije, je okrivila pritiske in napade Italije in drugih evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija APF.