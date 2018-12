Cerar na zasedanju Ovseja pozval k umiritvi razmer v Azovskem morju

Milano, 6. decembra - Zunanji minister Miro Cerar je danes na ministrskem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Milanu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti v Azovskem morju in pozval k umiritvi razmer ter mirnemu reševanju sporov v skladu z mednarodnim pravom ter spoštovanjem suverenosti in ozemeljske celovitosti držav.