Po zagotovilih Erjavca oklepniki oshkosh preizkušena in najbolj sodobna vozila v svojem razredu

Ljubljana, 6. decembra - Minister za obrambo Karl Erjavec je zavrnil navedbe Levice o nepreglednem nakupu oklepnikov 4x4 oshkosh in očitke, da gre na nepreizkušena vozila. Gre za zadnjo generacijo in za najbolj sodobna oklepna vozila v tem razredu, je zagotovil in poudaril, da jih Slovenska vojska kupuje predvsem za zagotavljanje varnosti slovenskih vojakov.