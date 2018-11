Vojska želi z novimi vozili Oshkosh zagotoviti visoko zaščito vojakov

Ljubljana, 21. novembra - Nova lahka oklepna vozila Oshkosh, ki jih bo Slovenska vojska dobila med letoma 2021 in 2023, bodo nadomestila dotrajana vozila Hummer. Gre za najsodobnejša vozila, ki bodo zagotavljala visoko zaščito pripadnikov SV pri opravljanju nalog. To je bilo tudi eno najpomembnejših meril pri odločitvi za nakup vozil, so pojasnili na ministrstvu za obrambo.