V skladu z zakonom do zdaj urejenih 168 prikritih vojnih grobišč

Ljubljana, 6. decembra - Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka (SDS) v zvezi z izvajanjem zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. V skladu z zakonom je bilo do zdaj urejenih 168 prikritih vojnih grobišč in sondiranih 169 grobišč, je razvidno iz odgovora. Vse preiskave pobojev so bile do zdaj zaključene v predkazenskem postopku.