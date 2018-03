Letošnji proračun komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 480.000 evrov

Ljubljana, 8. marca - Vlada je na današnji seji sprejela poročilo o delu komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2017 ter finančni načrt in program dela komisije za letošnje leto. Sredstva v višini 480.000 evrov so zagotovljena v državnem proračunu, predvidena pa so za vse stopnje postopka odkrivanja prikritih vojnih grobišč, so sporočili z vlade.