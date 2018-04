V Občini Dolenjske Toplice vnovič prireditve Poletje v Kočevskem rogu

Dolenjske Toplice, 27. aprila - V Občini Dolenjske Toplice se je te dni začel večmesečni niz prireditev Poletje v Kočevskem rogu, pri katerih so se povezala društva, zavodi in posamezniki, ki raziskujejo in skrbijo za območno naravno ter kulturno dediščino. Skupaj z občino so pripravili tematske predstavitve in prireditve, s katerimi želijo to območje predstaviti še celoviteje.