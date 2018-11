Spopadi v jemenski Hudajdi terjali več deset življenj

Sana, 11. novembra - Spopadi med koalicijskimi silami pod vodstvom Savdske Arabije in uporniškimi Hutiji v jemenskem pristaniškem mestu Hudajda, ki je ključnega pomena za humanitarno pomoč tej v vojni razdejani državi, so v zadnjih štiriindvajsetih urah terjali najmanj 61 življenj. Boji pa so se danes razširili tudi na stanovanjske četrti mesta.