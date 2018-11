Razmere v jemenski Hudajdi se umirjajo

Sana, 13. novembra - Po številnih diplomatskih pritiskih mednarodne skupnosti so se danes razmere v jemenskem pristaniškem mestu Hudajda, kjer so v zadnjih dveh tednih potekali hudi spopadi med vladnimi silami in hutijskimi uporniki, umirile. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je ob tem pristala na evakuacijo ranjenih upornikov.