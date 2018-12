Primorske novice: Naj Miklavž prinese smuči! (6. 12.)

Koper, 5. decembra - Če bodo starši, ki si to lahko privoščijo, otrokom - pa tudi sebi - za Miklavža, ki ga bodo v marsikateri družini praznovali danes, kupili smuči, bo to dobra odločitev. Smučanje je lahko prav zabavna in za zdravje koristna družinska zimska rekreacija, v Primorskih novicah ugotavlja Igor Mušič.