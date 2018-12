Finance: Kako sem kupovala smreko? (6. 12.)

Ljubljana, 5. decembra - Ponudba, kakovost storitve, cena, ki jo plačujemo - so v Sloveniji problem in je Slovenija draga. Zato v Sloveniji raje ne zapravljam in zato sem tokrat Miklavževe nakupe naredila izključno prek tujih spletnih trgovin. Zagotovo sta slabša storitev in slabša ponudba tudi posledica nizkih plač v Sloveniji, v Financah ugotavlja Simona Toplak.