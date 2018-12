Delo: Roparska vrsta, ki uničuje osnovo za preživetje (5. 12.)

Ljubljana, 5. decembra - V Katovicah naj bi države sveta določile načrt zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, nekakšen operativni program Pariškega podnebnega sporazuma. Znanstveniki so pred tem opozorili, da imamo le 12 let časa za korenite spremembe in da bi sedanje zaveze morali potrojiti, v Delu piše Borut Tavčar, ki opozarja na samouničevalno delovanje človeštva.