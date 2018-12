Nato z odločnimi pozivi Rusiji glede jedrske pogodbe in Ukrajine

Bruselj, 3. decembra - Destabilizacijsko ravnanje Rusije z ogrožanjem jedrske pogodbe INF in neutemeljeno uporabo sile ob Kerškem prelivu bo v ospredju pozornosti zunanjih ministrov članic zveze Nato, ki se v torek in sredo sestanejo v Bruslju. Pričakovati je odločen poziv Rusiji, naj zagotovi spoštovanje jedrske pogodbe ter izpusti ukrajinske mornarje in ladje.