Britanski parlament začenja razpravo o dogovoru o brexitu

London, 4. decembra - Britanski parlament bo danes začel razpravo o dogovoru o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki naj bi trajala pet dni in se potem zaključila z glasovanjem 11. decembra. Zaenkrat kaže, da več poslancev predlogu nasprotuje, kot pa ga podpira, a v vladi Therese May so optimistični, češ da alternative praktično ni.