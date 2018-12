V Zagrebu se danes začenjajo Cankarjevi dnevi

Zagreb, 3. decembra - Z večerom šansonov Črtice v štiklce ali če Cankar bi popevke zlagal v Slovenskem domu v Zagrebu se bodo drevi začeli Cankarjevi dnevi v Zagrebu. Do 13. decembra se bodo v hrvaški prestolnici vrstili različni dogodki ob 100. obletnici Cankarjeve smrti, kot so razstave, filmske in glasbene prireditve, literarni večeri in miklavževanje z otroki.