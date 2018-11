Knjiga leta je Ivan Cankar: podobe iz življenja.

Ljubljana, 25. novembra - Na zadnji dan Slovenskega knjižnega sejma so razglasili tudi knjigo leta. Komisija je izbrala pet nominirancev, zadnjo besedo pa so imeli obiskovalci sejma. Ti so največ glasovalnih lističev namenili knjigi Ivan Cankar: podobe iz življenja avtorjev Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića.