V Slovanski knjižnici noč in dan s Cankarjem

Ljubljana, 16. novembra - V Slovanski knjižnici bo od danes zvečer do sobote zvečer potekalo neprekinjeno branje iz del Ivana Cankarja. Na ta način se je Mestna knjižnica Ljubljana pridružila obeleževanjem spomina na pisatelja, ki se vrstijo ob letošnji stoletnici njegove smrti. Na dogodek, poimenovan Noč in dan s Cankarjem, so povabili številne kulturnike.