V jemenski Hudajdi se znova krepijo spopadi

Sana, 1. decembra - V jemenskem pristaniškem mestu Hudajda so se znova okrepili spopadi med uporniškimi Hutiji in provladnimi silami, v katerih je umrlo najmanj deset ljudi, so danes sporočile jemenske oblasti. Generalni podsekretar Združenih narodov za humanitarno pomoč Mark Lowcock je medtem posvaril, da je Jemen na robu "velike katastrofe".