Voditelji G20 začeli vrh v Buenos Airesu

pripravil Blaž Mohorčič

Buenos Aires, 30. novembra - V argentinskem Buenos Airesu se je danes ob poostrenih varnostih ukrepih začel vrh skupine G20. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob začetku obsodil uporabo sankcij in trgovinskega protekcionizma. ZDA, Kanada in Mehika pa so podpisale posodobljen prostotrgovinski sporazum.