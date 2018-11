Uradne teme vrha G20 v Argentini že pred začetkom zasenčila druga vprašanja

Buenos Aires, 30. novembra - Argentinski organizatorji vrha voditeljev držav skupine G20 v Buenos Airesu so si kot osrednje teme pogovorov danes in v soboto zamislili vprašanja razvoja, infrastrukture in varnosti prehrane, vendar pa je v ospredju zanimanja medijev in svetovne javnosti prej vse drugo. Vrh bo po mnenju analitikov tako uspešen že, če ne bo polomija.