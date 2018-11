ZDA, Kanada in Mehika podpisale posodobljen prostotrgovinski sporazum

Buenos Aires, 30. novembra - ZDA, Kanada in Mehika so danes ob robu vrha skupine G20 podpisale posodobljen prostotrgovinski sporazum, ki bo nadomestil že skoraj 25 let staro Nafto, ki povezuje severnoameriško ekonomijo. Dogovarjanje med stranmi je trajalo več kot eno leto in pogosto so bili odnosi zelo napeti, predvsem med Kanado in ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.