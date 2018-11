ZN: Ameriške sile v letalskem napadu v Afganistanu ubile 23 civilistov

Kabul, 30. novembra - Ameriške sile so v letalskem napadu na jugu Afganistana v začetku tega tedna ubile najmanj 23 civilistov, med njimi večinoma ženske in otroke, je razvidno iz preiskave misije Združenih narodov v Afganistanu. Incident se je zgodil med obstreljevanjem afganistanskih posebnih enot in talibanskih upornikov v torek.