V letalskem napadu v Afganistanu ubitih 30 civilistov

Kabul, 28. novembra - V letalskem napadu v pokrajini Helmand na jugovzhodu Afganistana je bilo v torek zvečer ubitih 30 civilistov. Vsi so bili člani iste družine. Napad na območju, ki je pod nadzorom talibanov, je preživela le ena oseba, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Talibani so medtem izvedli napad v Kabulu, pri čemer je umrlo najmanj 10 ljudi.