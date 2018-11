V Franciji zaradi domnevnega vohunjenja za Pjongjang aretirali zaposlenega v senatu

Pariz, 27. novembra - Francoski obveščevalci so aretirali zaposlenega v francoskem senatu zaradi domnevnega vohunjenja za Severno Korejo. Kot so danes potrdili sodni viri, so predsednika društva francosko-korejskega prijateljstva Benoita Quennedeya aretirali v nedeljo in ga pridržali. Senat ga je danes suspendiral, poroča francoska tiskovna agencija AFP.