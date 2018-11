Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti prekinjena za nedoločen čas

Ljubljana, 26. novembra - Stavka zaposlenih na Upravni enoti Ljubljana je prekinjena za nedoločen čas, so za STA sporočili z ministrstva za javno upravo. Predstavniki sindikata in ministrstva so nadaljevanje pogajanj predvidoma načrtovali za danes, a naj bi s pogovori zdaj počakali na imenovanje v. d. načelnika upravne enote.