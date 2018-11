V sredo nova pogajanja o delovnih pogojih na ljubljanski upravni enoti

Ljubljana, 19. novembra - Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti je zamrznjena do srede, ko so napovedana nova pogajanja med sindikatom delavcev na upravni enoti, vodstvom upravne enote in ministrstvom za javno upravo, je za STA povedal predsednik sindikata Dragan Stanković. Če po sestanku ne bo konkretnejših predlogov, bodo stavko nadaljevali, je napovedal.