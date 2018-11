Stavka na ljubljanski upravni enoti danes vendarle je

Ljubljana, 12. novembra - Zaposleni na okencih ljubljanske upravne enote so danes začeli stavko. Delo so končali ob koncu uradnih ur, ob 18. uri, ne glede na število čakajočih. Predstavniki sindikata delavcev, vodstva upravne enote in ministrstva za javno upravo bodo pogovore nadaljevali v četrtek. Možnih ukrepov rešitev za zdaj še ne želijo predstavljati javnosti.