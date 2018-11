Mayeva v Bruslju izpostavila ponos, da je Gibraltar britanski

Bruselj, 24. novembra - Britanska premierka Theresa May je danes v Bruslju izpostavila ponos, da je Gibraltar britanski. "Stališče Združenega kraljestva o suverenosti Gibraltarja se ni spremenilo in se ne bo spremenilo," je še poudarila v odgovoru na vprašanje BBC, kako so pogajanja prišla do točke, ko španski premier govori o deljeni suverenosti nad Gibraltarjem.