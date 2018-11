Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov o predlogu strateškega načrta promocije

Ljubljana, 23. novembra - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se je na današnji seji, ki se jo je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec, seznanili z dopolnjenim predlogom strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje od leta 2019 do 2025. Načrt naj bi vlada po načrtih sprejela do konca leta.