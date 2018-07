Pridelovalci zelenjave želijo vstopiti v shemo izbrane kakovosti Slovenija

Ljubljana, 21. julija - Pridelovalci zelenjave želijo vstopiti v shemo Izbrana kakovost Slovenija in okrepiti promocijo slovenske zelenjave. Aktivnosti so stekle, oblikoval se je sektorski odbor za vrtnine, ta bo odločil, ali se sektor pridruži shemi. Na kmetijskem ministrstvu sicer spodbujajo in podpirajo vstop vseh sektorjev, ki jim je shema namenjena.