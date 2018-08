Svet za promocijo o novem šestletnem načrtu promocije kmetijskih in živilskih proizvodov

Ljubljana, 21. avgusta - Svet za promocijo se je danes seznanil z osnutkom strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje od leta 2019 do leta 2024. To je drugi šestletni strateški načrt, izdelan na podlagi zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Javnosti ga bodo predstavili v ponedeljek, ko bo stekla tudi javna razprava.