Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je premier Marjan Šarec dejal, da ne vidi potrebe po referendumu o globalnem dogovoru ZN o migracijah. Pisale so tudi, da so člani inštituta Danes je nov dan razvili računalniško igro, v kateri se igralec se virtualno postavi v vlogo migranta.