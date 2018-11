Finance: Medicinske sestre, kako jezne ste na Štruklja? (22. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Javni uslužbenci so verjetno ujeli zadnji vlak za povišanje plač. Gospodarski eldorado se namreč končuje, Slovenija se ohlaja, naročila upadajo, s tem tudi prihodki in dobički, v Financah piše Petra Sovdat. In dodaja: kjer ni, še vojska ne more vzeti, lahko pa država premisli, kaj lahko stori za nas.