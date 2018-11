Delo: Brez odličnosti, v čakalnici politične kulture (22. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Kako je mogoče, da so ljudje na letošnjih lokalnih volitvah med drugimi tako prepričljivo volili tudi ljudi, ki so se z utemeljenimi razlogi znašli v kazenskih sodnih procesih? V mislih imamo najmanj volitve v Ljubljani, Mariboru in Kopru, v Delu piše Janez Markeš.