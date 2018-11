Starejši v občinah Litija in Šmartno pri Litiji se bodo kmalu vozili brezplačno

Litija/Šmartno pri Litiji, 22. novembra - Župana občin Šmartno pri Litiji in Litija, Rajko Meserko in Franci Rokavec, ter direktor zavoda Sopotniki Marko Zevnik so danes podpisali pismo o nameri za organiziranje brezplačnih prevozov za tamkajšnje starostnike. Podpisniki pisma so se zavezali, da storitev zaživi v začetku prihodnjega leta.