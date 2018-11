Starost spremljajo oslabljenost, kronične bolezni in krhkost

Ljubljana, 21. novembra - Demografsko staranje je eden najresnejših izzivov vseh evropskih držav. Ljudje sicer živijo dlje, a starost prinaša odvisnost od drugih, oslabljenost, eno ali več kroničnih bolezni in krhkost. Pomembni so nadaljnji koraki in ukrepi na področju preprečevanja in obvladovanja krhkosti, temu izzivu se posveča konferenca, ki danes poteka v Ljubljani.