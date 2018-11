Starejšim Velenjčanom na voljo brezplačen prevoz z električnim avtomobilom

Velenje, 6. novembra - Starejši od 65 let in gibalno ovirani Velenjčani, ki nimajo drugih možnosti prevoza, lahko od srede naročijo brezplačen prevoz po Šaleški dolini z električnim avtomobilom, ki so ga poimenovali Kamerat. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal velenjski župan Bojan Kontič, imajo za zdaj za to na voljo en avtomobil, ki je stal 29.500 evrov.