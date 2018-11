Velika Britanija dobila tretjega ministra za brexit letos

London, 16. novembra - Britanska premierka Theresa May je danes v širši javnosti malo znanega državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, evroskeptika Stephena Barclaya imenovala za novega ministra za brexit. To je že tretji minister na tem položaju, potem ko sta zaradi nestrinjanja s pristopom premierke v pogajanjih z EU odstopila Dominic Raab in David Davis.